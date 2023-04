Frühlingsfest in Stuttgart eröffnet

Mit dem traditionellen Fassanstich hat in Stuttgart das Frühlingsfest auf dem Gelände des Cannstatter Wasen begonnen.

Bei Sonnenschein und ein paar Wolken strömten schon am Vormittag erste Besucher auf das Festgelände. "Die Vorfreude ist an allen Ecken zu spüren", sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Angezapft wurde das Fass von "Wasenbürgermeister" Thomas Fuhrmann ( CDU), der das Bier mit zwei Schlägen zum Fließen brachte. In den Festzelten ließ das Schunkeln nicht lange auf sich warten.

Besucher dürfen sich in diesem Jahr wieder auf ein Frühlingsfest ohne Einschränkungen freuen - mit Festzelten und Feuerwerk. Rund 230 Schaustellerbetriebe, Gastronomen und Marktkaufleute sind dabei. Das Fest geht drei Wochen lang.

Von einem "Fest der Herausforderungen" sprach Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Parallel zu den Festwochen finden in der Stadt rund 20 Großveranstaltungen statt. Darum sollten sich Besucher frühzeitig über die Anreise informieren. Mindestens 60.000 Besucher werden zum Auftakt erwartet.

(dpa)