Maskenbeschwörung läutet heiße Phase der Fastnacht ein

Hunderte Narren sind mit Feuer, Tanz und Musik im oberschwäbischen Aulendorf in die Hochsaison der Fastnacht gestartet.

Bei der traditionellen Maskenbeschwörung am Mittwochabend wurden die Masken der Narren von ihrem seit vergangenem Fasnetsdienstag währenden Bann befreit. Nach der Maskenbeschwörung führte der Weg der Narren und Besucher zum Schloss, in dem das Rathaus untergebracht ist, um pünktlich zum Start der Hochphase der schwäbisch-alemannischen Fastnacht dort das Regiment in der Gemeinde zu übernehmen. Bis zum Aschermittwoch gilt in Aulendorf damit die Narrenfreiheit.

In vielen anderen Fastnachts-Hochburgen im Land beginnt die heiße Phase dagegen erst am Donnerstag, dem "Schmotzigen Dunschtig". Der Tag gilt als einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht im Südwesten. Mit Dreck hat der Ausdruck übrigens nichts zu tun: Er stammt vom alemannischen Wort für Fett oder Schmalz ("Schmotz").

