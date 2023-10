Münstertal feiert Rückkehr von Viehherde ins Winterquartier

Die Abtrieb von Weidetieren ins Tal ist nicht nur in den Alpen, sondern auch im Schwarzwald Anlass für Feste. In Münstertal kommen Rinder unbeschadet zurück - zur Freude von Bewohnern und Touristen.

Die Schwarzwaldgemeinde Münstertal feiert am Samstag (10.00 Uhr) die Rückkehr einer großen Viehherde von der Sommerweide. Teilweise mit Stirnkränzen geschmückte Rinder werden von Musik begleitet ins Winterquartier im Tal geführt, wie die Kommune im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mitteilte. Um den Viehabtrieb herum gibt es am Wochenende ein zweitägiges Volksfest.

63 Tiere von 14 Höfen verbrachten den Sommer auf der sogenannten Brandenweide im Ortsteil Spielweg. Wie Weidewart Marc Böhler der Deutschen Presse-Agentur berichtete, blieben größere Probleme trotz Hitzephasen im Sommer aus: "Es gab genügend Wasser für die Tiere. Wir hatten keinen einzigen Tierarzteinsatz." Mit Blick auf Wolfsangriffe auf Weidevieh im Südschwarzwald resümierte er für die Brandenweide: "Es ist ruhig geblieben dieses Jahr."

Der Viehabtrieb wird in der Gemeinde seit über 30 Jahren gefeiert, wie eine Rathausmitarbeiterin auf Anfrage berichtete. Eine ähnliche Veranstaltung ist am 14. Oktober in Oberried geplant, ebenfalls im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.

