Nachbarstädte am Rhein feiern in Ludwigshafen

Nach vier Jahren veranstalten die Narren in der Pfalz und in Nordbaden wieder einen gemeinsamen Umzug. Erwartet werden Tausende Kostümierte auch aus Vereinen und Spielmannszügen.

Zu ihrem gemeinsamen Fastnachtsumzug erwarten die Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim am Sonntag mehrere Zehntausend Feierfreudige. Beim 69. Umzug sollen ab 13.11 Uhr insgesamt 69 Zugnummern und etwa 2300 Teilnehmer durch Ludwigshafen ziehen.

Die Kosten beziffert die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz auf etwa 150.000 Euro, die durch Sponsoren und Spenden zusammenkommen. Mit der größte Kostentreiber sind die Sicherheitsmaßnahmen. So errichtet die Stadt in Absprache mit den Behörden eine Absperrung auf beiden Seiten entlang der rund zwei Kilometer langen Strecke.

Traditionell begleiten viele verkleidete Schaulustige etwa als Clowns, Hexen oder Seeleute den närrischen Lindwurm. Ihr Spektakel richten die Narren im Wechsel diesseits und jenseits des Rheins aus.

