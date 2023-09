Wahl der 75. Deutschen Weinkönigin: Fünf Frauen im Finale

Beim Jubiläumswettstreit am heutigen Freitag greifen fünf junge Frauen aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz nach der Krone der 75.

Deutschen Weinkönigin. Die Kandidatinnen müssen im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße vor allem Fachwissen, Schlagfertigkeit und Persönlichkeit beweisen. Eine Jury und das Publikum bestimmen nach der Show, wer als wichtigste Botschafterin der Branche künftig rund 15.000 deutsche Winzerinnen und Winzer ein Jahr lang vertritt.

Die Siegerin löst die amtierende Hoheit Katrin Lang (Weinbaugebiet Baden in Baden-Württemberg) ab. Die "First Lady des Rebensafts" wirbt auf diese Weise seit 1949 bei vielen Anlässen im In- und Ausland.

Für das Finale qualifizierten sich Lea Baßler (Pfalz), Eva Brockmann (Franken), Katja Föhr (Rheingau), Jessica Himmelsbach (Baden) und Sarah Röhl (Mosel). Insgesamt gibt es 13 Weinanbaugebiete in Deutschland, das größte ist Rheinhessen vor der Pfalz.

