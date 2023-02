Mann mit Bagger aus brennendem Haus in Österreich gerettet

Ein Baggerfahrer hat sein Arbeitsgerät im österreichischen Bundesland Vorarlberg für einen ungewöhnlichen Rettungseinsatz genutzt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, brach am Mittwoch in Bregenz in einem Wohnhaus ein Brand wegen einer defekten Waschmaschine aus. Der dichte Rauch schnitt einem Bewohner den Fluchtweg über das Treppenhaus ab. Arbeiter einer benachbarten Baustelle reagierten rasch: Ein Bagger wurde zu dem brennenden Haus gefahren, wo der Mann mit der Baggerschaufel aus einem Fenster im zweiten Stock geborgen wurde.

Er wurde laut Polizei mit schweren Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnanlage wurde trotz des Löscheinsatzes der Feuerwehr schwer beschädigt.

(dpa)