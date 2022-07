14-Jährige vermisst: Keine Hinweise auf Verbrechen

Nach dem Verschwinden eines Mädchens aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sucht die Polizei seit Tagen mit Hochdruck nach der 14-Jährigen.

Inzwischen sei eigens eine Ermittlergruppe zusammengestellt worden, die sich mit dem Fall beschäftigt, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Wie viele Beamte darin mitarbeiten, wollte er nicht kommentieren. Es handele sich aber nicht um eine Sonderkommission. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es weiterhin nicht. "An dieser Sachlage hat sich nichts geändert." Mehr als hundert Hinweise habe es bislang in dem Fall gegeben und jeden Tag gingen neue ein.

Die Jugendliche hatte am vergangenen Donnerstag gegen 18.00 Uhr ihr Elternhaus in Gottenheim verlassen und wird seitdem vermisst. Die Polizei hatte auch mit Hunden und unterstützt von einem Polizeihubschrauber versucht, das Mädchen zu finden. Auch ein möglicher Zeuge, der die Jugendliche auf einer Landstraße gesehen haben könnte, wurde aufgerufen, sich zu melden.

