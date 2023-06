17-Jähriger stirbt bei Moped-Unfall

Ein 17-Jähriger ist bei einem Moped-Unfall in Eisenbach (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestorben.

Der Fahrer sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Straße abgekommen und schwer gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Wie es dazu kam, blieb zunächst unklar. Am frühen Morgen wurde der Verunglückte am Unfallort entdeckt - die Rettungskräfte wurden verständigt, konnten dem jungen Mann aber nicht mehr helfen. Er starb vor Ort.

(dpa)