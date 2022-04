91-Jähriger stürzt mit Krankenfahrstuhl und stirbt

Mit seinem Krankenfahrstuhl ist ein 91-Jähriger im Breisgau umgekippt und seinen Verletzungen erlegen.

Der Mann starb nach Polizeiangaben vom Dienstag am Ostersonntag. Ein Radfahrer hatte den schwer verletzten Senior am Karsamstag in Staufen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) in einem Graben liegend entdeckt und Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei geht davon aus, dass er alleine mit seinem Gefährt - eine Art motorisierter Rollstuhl - stürzte.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-960558/2 (dpa)