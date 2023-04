Auto kollidiert mit Motorrad: 63-Jähriger stirbt

Ein 63-Jähriger ist nach dem Zusammenstoß eines Autos mit seinem Motorrad bei Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestorben.

Der 63 Jahre alte Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 70 Jahre alte Autofahrer war den Angaben zufolge am Dienstag in einer Linkskurve wohl aus zunächst unklarer Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Polizei schätzte den Schaden auf 12.500 Euro.

(dpa)