Breisgau-Hochschwarzwald

vor 39 Min.

Autofahrerin prallt gegen Hauswand und stirbt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen in Hinterzarten bei Freiburg mit ihrem Wagen gegen eine Wand geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben.

Warum die 83-Jährige von der Straße abkam, war laut Polizei zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge waren keine anderen Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Pressemitteilung der Polizei (dpa)

