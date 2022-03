Breisgau-Hochschwarzwald

vor 39 Min.

Ein Hektar Wald im Flammen: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Etwa ein Hektar Wald ist in Breitnau (Breisgau-Hochschwarzwald) am Montagabend in Brand geraten.

Die Polizei ermittelt wegen des fahrlässigen Brandstiftung und vermutet, dass ein nicht genehmigtes Lagerfeuer zu dem Waldbrand führte, wie sie am Dienstag mitteilte. Ein Pilot eines Kleinflugzeuges hatte das Feuer entdeckt. 113 Feuerwehrleute löschten die Flammen und verhinderten damit einen größeren Waldbrand, hieß es. Eine Brandwache wurde wegen Glutnestern am Brandort eingerichtet. Pressemitteilung © dpa-infocom, dpa:220329-99-709854/3 (dpa)

