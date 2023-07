Mann bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Bei einem Wohnungsbrand im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist ein 67-Jähriger leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, brannte am Sonntagmorgen ein Gebäude in Breisach, in welchem die Stadt überwiegend Wohnungslose untergebracht hat. Alle 21 anwesenden Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Der 67-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein Zimmer im Erdgeschoss der Unterkunft. Nach Polizeiangaben hätte es meterhohe Flammen aus dem Fenster des Zimmers gegeben, die auch einen vor dem Fenster stehenden Roller in Brand setzten. Das Zimmer brannte komplett aus. Zwei weitere Zimmer und der Flur wurden beschädigt. Durch Rauch, Ruß und beschädigte Energie- und Wasserversorgung ist das Gebäude unbewohnbar. Die Stadt versuche, die Bewohner an alternativen Wohnplätzen unterzubringen.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

(dpa)