Mann stößt Blitzer um: Bis zu 30.000 Euro Schaden

Ein Mann hat in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Blitzer auf einem Stativ umgeschmissen und dabei einen Schaden von bis 30.000 Euro verursacht.

Nach der Sachbeschädigung an dem sensiblen Laser-Messgerät flüchtete der Mann zu Fuß, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte. Dann stieg er in ein wartendes Fluchtauto. Beim rasanten Losfahren baute dessen Fahrer fast noch einen Unfall mit einem weiteren Wagen. Durch einen Zeugenhinweis auf das Nummernschild wurden der Fahrer des Fluchtautos und der Täter, der den Blitzer umgeschmissen hatte, ermittelt.

(dpa)