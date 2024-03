Polizeiwagen erfasst Rollerfahrer: Lebensgefährlich verletzt

Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Rollerfahrer nach Angaben der Beamten in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Streifenwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Demnach wollte der 48-Jährige am Dienstag vor einer Polizeikontrolle flüchten und fuhr über einen unbefestigten Wirtschaftsweg davon. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung des Mannes auf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Rollerfahrer dann die Kontrolle und wurde vom Polizeiauto erfasst, das nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, wie es weiter hieß. Der Rollerfahrer geriet dadurch unter den Wagen und verletzte sich lebensgefährlich. Er sei nach derzeitigem Stand alkoholisiert gewesen, so die Polizei. Details zur Kontrolle und zum Unfallhergang teilte ein Sprecher am Mittwoch nicht mit, diese seien Gegenstand der Ermittlungen.

(dpa)