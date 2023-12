Breisgau-Hochschwarzwald

Quads und Lieferwagen in Brand: 400.000 Euro Schaden

In einem Breisacher Industriegebiet (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind am Mittwochabend zehn Quads und ein Lieferwagen in Brand geraten.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 400.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Ein Teil eines Gebäudes wurde durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Derzeitigen Ermittlungen zufolge sei Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. PM (dpa)

