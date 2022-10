"Nach der S-Bahn die Uhr stellen": Hermann macht Druck

Nach Beschwerden über die Breisgau-S-Bahn im Großraum Freiburg sollen Reisende dauerhaft einen besseren Service bekommen.

"Es gilt jetzt, verlorenes Vertrauen bei den Fahrgästen zurückzugewinnen und Schritt für Schritt Verbesserungen zu erreichen", erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag, wie sein Ministerium mitteilte.

Für die Breisgau-S-Bahn gebe es nun eine sogenannte Zukunftskommission, bei der unter anderen der Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg eingebunden sei. "Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass man sich nach der S-Bahn die Uhr stellen kann", forderte Hermann.

Ende 2019 war das sogenannte Netz Breisgau Ost-West als Teil des Projekts Breisgau S-Bahn 2020 mit neuen Fahrzeugen und modernen Stationen an den Start gegangen. Nach Angaben der DB Regio Baden-Württemberg verkehren Züge unter anderem nach Villingen im Schwarzwald und nach Breisach am Rhein. Auf einigen Streckenabschnitten gab es nach Angaben vom Jahresbeginn Qualitätsprobleme. So klagten Fahrgäste über mangelnde Kapazitäten in Zügen.

(dpa)