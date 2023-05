Trotz Gegenverkehr überholt: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Karlsruhe schwer verletzt worden.

Er hatte trotz Gegenverkehr ein Auto überholt und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Der Mann wurde am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)