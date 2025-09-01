Icon Menü
Brutaler Messerangriff: Frau stirbt nach Gewalttat - Ehemann in U-Haft

Brutaler Messerangriff

Frau stirbt nach Gewalttat - Ehemann in U-Haft

Nach dem Tod einer 34-jährigen Frau ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Unter Verdacht steht der 56 Jahre alten Ehemann.
Von dpa
    Die Frau starb im Rettungswagen. (Symbolbild)
    Die Frau starb im Rettungswagen. (Symbolbild) Foto: David Young/dpa

    Ein 56 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau in Heppenheim (Landkreis Bergstraße) mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen sei es in der gemeinsamen Wohnung am Sonntagabend zu einem Streit gekommen, teilte die Polizei mit. Infolgedessen attackierte der Ehemann seine Frau im Treppenhaus. Die 34-Jährige starb noch im Rettungswagen, hieß es.

    Der Ehemann sei von einem Zeugen in dem Mehrfamilienhaus überwältigt, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und dann festgenommen worden. Gegen den 56-Jährigen wurde nun ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen, so die Polizei. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln zu den Hintergründen der Tat.

    Heppenheim in Südhessen liegt an der Grenze zu Baden-Württemberg.

