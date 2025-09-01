Frau stirbt nach Gewalttat - Ehemann in U-Haft

Ein 56 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau in Heppenheim (Landkreis Bergstraße) mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen sei es in der gemeinsamen Wohnung am Sonntagabend zu einem Streit gekommen, teilte die Polizei mit. Infolgedessen attackierte der Ehemann seine Frau im Treppenhaus. Die 34-Jährige starb noch im Rettungswagen, hieß es.

Der Ehemann sei von einem Zeugen in dem Mehrfamilienhaus überwältigt, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und dann festgenommen worden. Gegen den 56-Jährigen wurde nun ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen, so die Polizei. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln zu den Hintergründen der Tat.

Heppenheim in Südhessen liegt an der Grenze zu Baden-Württemberg.