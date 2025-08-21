Icon Menü
Buchheim: Betrunkener Autofahrer mit Kleinkind unterwegs

Buchheim

Betrunkener Autofahrer mit Kleinkind unterwegs

Ein Mann wird von der Polizei kontrolliert und macht einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 1,2 Promille. Außerdem hat er ein kleines Kind bei sich.
Von dpa
    Ein Mann ist mit einem Kleinkind Auto gefahren und war dabei betrunken. (Symbolbild)
    Ein Mann ist mit einem Kleinkind Auto gefahren und war dabei betrunken. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

    Ein Autofahrer ist mit 1,2 Promille intus mit einem Kleinkind gefahren und von der Polizei in Buchheim (Kreis Tuttlingen) angehalten worden. Der 36-Jährige machte einen Atemalkoholtest und musste eine Blutprobe abgeben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und gaben das Kind in sichere Obhut. Zunächst gab es keine Angaben darüber, ob der Mann der Vater des Dreijährigen war. Bisherigen Informationen zufolge war das Kind am Mittwoch ordnungsgemäß angeschnallt.

