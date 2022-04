Takkt mit Umsatz- und Gewinnsprung: Jahresziele bestätigt

Der Büro- und Restaurantausstatter Takkt hat sich im Auftaktquartal 2022 weiter von Corona-Pandemie erholt.

"Takkt ist stark in das neue Jahr gestartet und konnte in allen drei Divisions Umsatz und Ergebnis deutlich verbessern", hieß es in einem Vorstandsbrief am Donnerstag bei der Vorlage von Zahlen. Die anhaltenden Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Schwierigkeiten in den Lieferketten könnten aber das Wachstum in den kommenden Monaten beeinflussen

Im ersten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 23,3 Prozent auf 328,4 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen mitteilte. Aus eigener Kraft, also ohne Wechselkursschwankungen und Zu- wie Verkäufe war das ein Wachstum von 18,9 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 23,8 Prozent auf 32,7 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 16,4 Millionen Euro hängen. Das waren gut 37 Prozent mehr als im Vorjahr.

