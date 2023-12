1:1 in Stuttgart: Leverkusen bleibt ungeschlagen

Bayer Leverkusen bleibt diese Saison in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen.

Der Spitzenreiter kam am Sonntag im Top-Spiel des 14. Spieltages beim Tabellendritten VfB Stuttgart zu einem 1:1 (0:1) und vergrößerte den Vorsprung auf den FC Bayern vorerst auf vier Punkte.

Nationalspieler Florian Wirtz, der trotz einer im DFB-Pokal erlittenen Blessur spielen konnte, rettete mit seinem Treffer in der 47. Minute den Punkt für die Leverkusener. In einem hochklassigen Spiel hatte Chris Führich (40.) die Führung für die Gastgeber erzielt. Leverkusen hat eine Partie mehr absolviert als Verfolger Bayern, der am Samstag 1:5 bei Eintracht Frankfurt verloren hatte.

(dpa)