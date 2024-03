Bundesliga

08.03.2024

1. FC Heidenheim peilt Erfolgserlebnis in Augsburg an

An das Hinspiel gegen Augsburg hat der 1. FC Heidenheim schlechte Erinnerungen. In der Fremde soll es nun am Samstag besser laufen.

Der 1. FC Heidenheim strebt nach drei sieglosen Spielen einen wichtigen Erfolg für den angestrebten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga an. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt beim FC Augsburg an. Der FCA (29 Zähler) steht mit Coach Jess Thorup einen Punkt besser da als die Heidenheimer. Im Hinspiel hatte Erstliga-Neuling Heidenheim 2:0 gegen den FC Augsburg geführt - und am Ende ein 2:5 kassiert. In den vergangenen drei Spielen blieb der FCH gegen Eintracht Frankfurt (1:2), beim 1. FC Union Berlin (2:2) und gegen Bayer Leverkusen (1:2) ohne Sieg. Bundesliga-Tabelle

Infos zum Spiel auf Bundesliga.de (dpa)

