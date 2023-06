1. FC Heidenheim verpflichtet Verteidiger Siersleben fest

Bundesliga-Aufsteiger 1.

FC Heidenheim hat den bisher vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Innenverteidiger Tim Siersleben fest verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 23 Jahre alte Fußballprofi in Heidenheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Siersleben war im Sommer 2021 zunächst auf Leihbasis von Wolfsburg zum FCH gekommen und bestritt mit der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga. Dabei erzielte er im Profiunterhaus bei 43 Einsätzen ein Tor. Die Ablöse liegt nach dpa-Informationen bei etwa 700.000 Euro.

Siersleben habe sich "in den letzten zwei Jahren bei uns super entwickelt und ist in der abgelaufenen Saison zum absoluten Stammspieler gereift. Zusätzlich kennt er unseren Verein und das Umfeld inzwischen sehr gut", sagte der FCH-Bereichsleiter Sport, Robert Strauß. Der Abwehrspieler selbst erklärte, er habe in Heidenheim genau die Entwicklungsschritte gemacht, die er sich erhofft habe.

(dpa)