1. FC Heidenheim vor schwerer Aufgabe beim FC Bayern

Neuling Heidenheim trifft in der Fußball-Bundesliga erstmals auf Rekordmeister FC Bayern und ist in München klarer Außenseiter. Auswärts gelang dem FCH bisher noch nicht viel.

Der 1. FC Heidenheim steht in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor einer schweren Aufgabe. Dann tritt der Aufsteiger beim Rekordmeister FC Bayern München an. Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Clubs in einem Pflichtspiel überhaupt. Der FCH ist dabei klarer Außenseiter. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt steht vor dem elften Spieltag mit zehn Punkten vier Zähler vor der Abstiegszone, in den bisherigen fünf Auswärtsspielen der Saison bezog sie jedoch vier Niederlagen und holte lediglich ein Unentschieden.

Verzichten muss Schmidt weiterhin auf den angeschlagenen Stürmer Marvin Pieringer. Bei den Bayern fehlen der gesperrte Joshua Kimmich sowie die verletzten Jamal Musiala und Matthijs de Ligt. Im April 2019 verlor der damalige Zweitligist Heidenheim im DFB-Pokal nach einer starken Leistung knapp mit 4:5 beim FC Bayern. Kurz vor der Halbzeitpause hatte er sogar mit 2:1 in Führung gelegen und war für seinen Auftritt bundesweit gelobt worden.

(dpa)