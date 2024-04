Alonso: Leverkusens Rasen trotz Meister-Feier gut bespielbar

Vor knapp zwei Wochen hat sich Bayer Leverkusen den Meistertitel gesichert und die Fans stürmten auf den Platz. Der Trainer glaubt, dass der Rasen nicht zu sehr gelitten hat.

Trainer Xabi Alonso vom deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen glaubt trotz des Platzsturms der Fans nach der Titel-Entscheidung vor zwei Wochen an gute Rasen-Bedingungen für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellendritten VfB Stuttgart. "Ich war selbst noch nicht wieder auf dem Platz. Aber ich habe mit dem Greenkeeper gesprochen und er hat gesagt: "Es ist nicht perfekt, aber es ist gut"", sagte Alonso am Freitag.

"Es ist wichtig, dass wir trotz der Feier gute Bedingungen haben. Wir brauchen einen guten Rasen am Samstag und wir brauchen ihn auch zwei Wochen später gegen die Roma", sagte der frühere Welt- und Europameister. Den italienischen Traditionsclub empfängt Bayer am 9. Mai zum Halbfinal-Rückspiel der Europa League. Durch das 5:0 gegen Werder Bremen hatte sich Bayer schon am 14. April vorzeitig erstmals die deutsche Meisterschaft gesichert.

Vor dem VfB, der die in dieser Saison immer noch ungeschlagenen Leverkusener beim 1:1 im Hinspiel und dem 2:3 im Pokal-Viertelfinale nach zweimaliger Führung so nahe an einer Niederlage hatte wie kaum eine andere Mannschaft, hat Alonso aber großen Respekt. "Sie spielen einen sehr attraktiven Fußball, sehr mutig, sehr variabel", sagte der Spanier: "Für mich sind sie diese Saison eine der besten Mannschaften in Europa. Und sie hätten es total verdient, nächste Saison in der Champions League zu spielen."

