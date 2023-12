Aufsteiger Heidenheim reist zum Kellerduell nach Mainz

Die Heidenheimer wollen bei den 05ern ihre bislang maue Auswärtsbilanz in der Bundesliga aufbessern. Trainer Schmidt erwartet gegen den Tabellenvorletzten eine intensive Partie.

Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 will der 1. FC Heidenheim einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz halten und seine bisher maue Auswärtsbilanz aufbessern. Erst einen Punkt hat der Aufsteiger von der Ostalb in der Fußball-Bundesliga in der Fremde bislang geholt - beim 2:2 bei Borussia Dortmund im September. Er erwarte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz ein intensives Spiel ohne langes Abtasten, sagte Trainer Frank Schmidt. Die Rheinhessen sind vor dem 15. Spieltag Tabellenvorletzter, die Heidenheimer liegen auf Rang 13.

(dpa)