Bayern mit Müller und Goretzka gegen Freiburg

Thomas Müller kehrt in die Startelf des FC Bayern zurück. Vor der Abreise zum Nationalteam steht ein weiterer DFB-Akteur in der Anfangsformation.

Der FC Bayern bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg mit den Fußball-Nationalspielern Thomas Müller und Leon Goretzka in der Startelf. Müller, der beim 2:1 in der Champions League beim FC Kopenhagen als Joker überzeugt hatte, bekommt am Sonntag von Trainer Thomas Tuchel den Vorzug vor Jamal Musiala. Dieser sitzt zunächst auf der Bank. Der in das Nationalteam zurückberufene Goretzka beginnt anstelle von Konrad Laimer im Mittelfeld.

Beim SC Freiburg fehlt neben dem erneut gesperrten Mittelfeld-Routinier und Pokal-Torschützen Nicolas Höfler der erkrankte Abwehrspieler Matthias Ginter. Anstelle von Höfler soll Merlin Röhl im zentralen Mittelfeld für Stabilität sorgen. Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen West Ham United in der Europa League ändert Trainer Christian Streich sein Team auf zwei weiteren Positionen. Manuel Gulde vertritt Ginter, für Junior Adamu beginnt Ritsu Doan.

Verzichten müssen die Münchner vorerst auf Neuzugang Raphael Guerreiro. Der 29-jährige Portugiese erlitt einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Nach einem Muskelbündelriss im Sommer muss der Defensivspieler erneut pausieren.

