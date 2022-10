Bayern ohne Müller und Neuer, Freiburg mit Gregoritsch

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SC Freiburg ohne Thomas Müller antreten.

Der 33 Jahre alte Fußball-Nationalspieler fällt am Sonntagabend (19.30 Uhr/ DAZN) in der Allianz Arena mit muskulären Problemen aus. Deswegen musste Müller schon am Mittwoch beim 4:2 gegen Viktoria Pilsen in der Champions ausgewechselt werden.

Im Angriff beginnt dafür Routinier Eric Maxim Choupo-Moting. "Er war immer sehr nah dran an der ersten Elf. Er wird heute belohnt mit einem Startelf-Einsatz", sagte Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN zu Choupo-Moting und lobte den 33-Jährigen: "Er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns."

Beim deutschen Serienmeister fehlt auch Nationaltorhüter Manuel Neuer erneut. Für den Kapitän steht wie in Pilsen Sven Ulreich im Tor. Die in Pilsen verletzt fehlenden Alphonso Davies, Matthijs de Ligt und Serge Gnabry können wieder in der Startelf auflaufen. Nationalspieler Jamal Musiala sitzt nach seiner Corona-Infektion wie von Trainer Julian Nagelsmann angekündigt zunächst auf der Bank.

Bei den in bislang 22 Bundesligaspielen in München sieglosen Freiburgern nimmt Trainer Christian Streich vier Veränderungen gegenüber dem 4:0 beim FC Nantes am Donnerstag in der Europa League vor. Im Angriff beginnt wieder Michael Gregoritsch für Nils Petersen.

(dpa)