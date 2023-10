"Bayern-Vergangenheit": Wiedersehen von Kovac und Hoeneß

Zweiter gegen Siebter: Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg ist am Samstag ein richtiges Topspiel. Und beide Fußballtrainer kennen sich sehr gut.

Für Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist der sportliche Aufschwung des nächsten Gegners VfB Stuttgart keine Überraschung. Denn er und sein Trainerkollege Sebastian Hoeneß kennen sich sehr gut. "Wir haben eine gemeinsame Bayern-Vergangenheit. Ich war Cheftrainer. Er war Trainer der U19 und wurde dann U23-Trainer", sagte Kovac am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Duell am Samstag in Stuttgart (15.30 Uhr/Sky). Nach einem starken Saisonstart liegt der VfB mit 15 von möglichen 18 Punkten auf Platz zwei, Wolfsburg ist mit zwölf Punkten Siebter.

"Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Das war immer sehr kollegial und sehr hilfsbereit mit dem Sebastian", führte Kovac aus. "Er hat eine richtig gute Entwicklung genommen. Sein Weg in die Bundesliga ist für mich ganz klar nachvollziehbar. Er ist ein Trainer, der sehr strukturiert ist, der klare Vorgaben hat und klare Ideen, die man Woche für Woche in seinem Team sieht. Deshalb freue ich mich auf das Wiedersehen."

(dpa)