"Beharrlich sein": Hoffenheim startet ins Fußball-Jahr

Zuletzt sah man bei der TSG Hoffenheim öfter lange Gesichter. Ins neue Jahr geht das Matarazzo-Team aber voller Zuversicht - mit einem speziellen Ziel und einem Weltmeister.

Trainer Pellegrino Matarazzo hat zum Trainingsauftakt der TSG 1899 Hoffenheim seine Profis zu besseren Abwehrleistungen aufgefordert. "Der größte Hebel, den wir haben, ist bei unserem Defensivspiel - wenn man sieht, wie viele Gegentore wir kassieren", sagte der 46-Jährige am Dienstag in Zuzenhausen. Die Kraichgauer treten im ersten Bundesliga-Spiel des neuen Jahres am 12. Januar beim FC Bayern München an und haben in den bisher 16 Partien bereits 30 Treffer kassiert.

Auch Torhüter Oliver Baumann forderte "Konstanz, in dem Sinne, dass wir weniger Gegentore bekommen. Der Punkteschnitt ist ja gut." Wenn die Mannschaft so weitermache, "dann wird's eine ordentliche Saison".

Hoffenheim belegt zwar den siebten Tabellenplatz und glänzte öfter auswärts, hat aber nur zwei von acht Heimspielen in Sinsheim gewonnen und ging dort mit einem enttäuschenden 3:3 gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 in die Winterpause. Zudem landete die TSG in den vergangenen acht Partien nur einen Sieg (3:1 gegen den VfL Bochum).

"Wir haben eine sehr ordentliche Fast-Hinrunde gespielt", sagte Pirmin Schwegler, der Leiter Lizenzfußball. "Wir wollen dran bleiben, wir wollen beharrlich sein." Man dürfe sich aber "nicht darauf ausruhen, was war". Bei der ersten Übungseinheit fehlten die erkälteten Wout Weghorst und Anton Stach sowie der Dauerverletzte Dennis Geiger und Diadie Samassékou (Afrika-Cup).

Mit dabei war U17-Weltmeister Max Moerstedt, die die Vorbereitung mit den Profis bestreitet. Er wurde beim gemeinsamen Mittagessen von seinen Kollegen mit Applaus begrüßt. "Er ist voller Selbstvertrauen und bringt so viel mit", sagte Matarazzo. Am Samstag bestreitet sein Team ein Testspiel beim FC Augsburg. Auf ein Trainingslager im Ausland verzichtet der Club.

