Bei Freiburg bleibt nur Günter drin - Vier Wechsel bei Köln

Trainer Christian Streich setzt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1.

FC Köln wieder auf seine Stammkräfte. Beim 1:1 bei Karabach Agdam hatte er diese am vergangenen Donnerstag in der Europa League noch geschont, weil der Gruppensieg bereits festgestanden hatte. Nur Kapitän Christian Günter steht wieder von Beginn an auf dem Feld. Kevin Schade, der beim Spiel bei Aserbaidschans Meister angeschlagen ausgewechselt wurde, sitzt zunächst auf der Bank. Der ebenfalls fragliche Daniel-Kofi Kyereh steht nicht im Aufgebot.

Gäste-Coach Steffen Baumgart und die Kölner waren am Donnerstag ebenfalls im Einsatz. Sie schieden durch das 2:2 gegen OGC Nizza aus der Europa Conference League aus. Im Vergleich zu diesem Spiel nimmt der Coach vier Wechsel vor. In der Defensive dürfen Benno Schmitz und Luca Kilian von Beginn an ran, Eric Martel ersetzt Denis Huseinbasic im Mittelfeld und auf dem Flügel startet Linton Maina.

