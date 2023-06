Bericht: VfB Stuttgart holt Kölner Talent Simnica

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Medieninformationen zufolge das Mittelfeldtalent Luan Simnica vom Liga-Konkurrenten 1.

FC Köln verpflichtet. Das berichteten am Dienstag "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Der 19-Jährige soll beim VfB einen langfristigen Vertrag unterschrieben haben und möglicherweise zunächst in der zweiten Mannschaft des VfB in der Regionalliga Südwest spielen. Eine weitere Möglichkeit sei jedoch, dass die Stuttgarter Simnica erst einmal an einen anderen Club verleihen, damit der defensive Mittelfeldspieler dort Spielpraxis sammeln könne, hieß es in dem Bericht weiter.

