Burkart nicht zu Freiburg zurück: Bleibt bei Winterthur

Der bisher verliehene Nishan Burkart wird den SC Freiburg verlassen und fest zum FC Winterthur in die Schweiz wechseln.

Über Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Burkart kam 2019 aus der U23 von Manchester United in den Breisgau und feierte dort im April 2021 sein Debüt in der Bundesliga. Es war sein einziger Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft der Freiburger.

(dpa)