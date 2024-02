Einsatz von Maloney und Beste gegen Frankfurt ungewiss

Die beiden angeschlagenen Stammkräfte Jan-Niklas Beste und Lennard Maloney sind für das Heimspiel des 1.

FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt fraglich. Mittelfeldspieler Maloney habe sich am Samstag beim 2:2 bei Union Berlin eine Innenbandzerrung am linken Knie zugezogen, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Offensivmann Beste hat muskuläre Probleme im linken Oberschenkel. Beide waren in Berlin ausgewechselt worden.

(dpa)