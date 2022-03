Eintracht-Frauen feiern 3:2-Sieg gegen Hoffenheim

Im Kampf um einen Platz in der Königsklasse haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ihren härtesten Konkurrenten bezwungen. Für Hoffenheim geht's nun gegen den FC Bayern.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben das Bundesliga-Verfolgerduell gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:2 (0:1) gewonnen. Dank des Sieges am Samstag vor 1000 Zuschauern schloss die Eintracht mit nun 31 Zählern zum punktgleichen Tabellendritten aus Hoffenheim auf, der die bessere Tordifferenz aufweist. An der Spitze liegen Meister FC Bayern München und der VfL Wolfsburg. Die drei besten Teams qualifizieren sich am Saisonende für die Champions League.

In einer turbulenten Partie geriet Frankfurt durch ein unglückliches Eigentor der Brasilianerin Letícia Santos (9. Minute) früh in Rückstand. Nachdem Nationalspielerin Laura Freigang kurz vor der Pause mit einem Pfostenschuss den Ausgleich knapp verpasst hatte, drehten Barbara Dunst (56.) und Lara Prasnikar (68.) nach dem Wechsel zunächst die Partie zugunsten der Hessinnen. Chantal Hagel (84.) glich für die Gäste noch einmal aus, doch fast im Gegenzug traf Debütantin Anna Aeling (85.) zum Sieg für die Eintracht-Frauen. Die 20-Jährige war erst im Januar vom FSV Gütersloh gekommen.

"Wir hatten die Partie von der ersten Sekunde an im Griff", bilanzierte Niko Arnautis nach seinem 100. Bundesliga-Spiel als Chefcoach der Frankfurterinnen. "Wir sind nun sieben Spiele vor dem Ende mitten im Kampf um den dritten Platz - genau davon haben wir im Sommer geträumt."

Hoffenheims Coach Gabor Gallai haderte dagegen mit dem Ausgang. "Wenn man sich das Chancenverhältnis anschaut, wäre ein Unentschieden sicherlich das gerechtere Ergebnis gewesen", sagte er. "In der zweiten Halbzeit hätte die Partie in beide Richtungen kippen können. Wie wir uns die Gegentore gefangen haben, war ärgerlich." Die TSG erwartet am kommenden Samstag - wie Hoffenheims Bundesliga-Männer - den FC Bayern. Frankfurt spielt tags darauf gegen die SGS Essen.

© dpa-infocom, dpa:220305-99-397419/3 (dpa)