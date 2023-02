Erster Schalke-Sieg seit November: 2:1 gegen VfB Stuttgart

Der FC Schalke 04 hat sich mit dem ersten Sieg seit dreieinhalb Monaten im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga deutlich zurückgemeldet.

Der Tabellenletzte gewann am Samstagabend daheim gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 (2:0). Nach vier 0:0 nacheinander sorgten die Tore von Dominick Drexler in der zehnten Minute und Marius Bülter (40.) für den ersten Sieg in der Meisterschaft seit dem 1:0 gegen den FSV Mainz 05 am 9. November vergangenen Jahres.

Für die Gäste aus Stuttgart, die ihrerseits nun richtig im Abstiegskampf stecken, traf Borna Sosa (63.). Mit 16 Punkten liegt Schalke nur noch drei Zähler hinter dem VfL Bochum, der TSG 1899 Hoffenheim und Stuttgart.

(dpa)