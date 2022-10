Formstarke Freiburger wollen auch in München endlich jubeln

Mit einer Menge Selbstvertrauen tritt der SC Freiburg zum Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München an.

Nach elf Spielen ohne Niederlage sehen sich die Freiburger gut gerüstet, um am Sonntagabend (19.30 Uhr/ DAZN) beim deutschen Meister endlich zu bestehen. Noch nie hat das Team von Trainer Christian Streich bisher beim FC Bayern gewonnen. Nach dem 4:0 in der Europa League beim FC Nantes am Donnerstag reiste der Sport-Club direkt nach München.

(dpa)