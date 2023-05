Freiburg kämpft um letzte Chance auf die Champions League

Der SC Freiburg will heute (15.30 Uhr/Sky)eine herausragende Saison in der Fußball-Bundesliga krönen.

Die Badener könnten sich zum ersten Mal für die Champions League qualifizieren. Vor der abschließenden Partie bei Eintracht Frankfurt liegen die Freiburger punktgleich mit Union Berlin auf dem fünften Tabellenplatz. Sollten sie an den Köpenickern, die zeitgleich gegen Werder Bremen spielen, vorbeiziehen, wären die Schützlinge von Trainer Christian Streich kommende Saison in der europäischen Königsklasse dabei. Verzichten muss der SC in Frankfurt auf den gesperrten Mittelfeldspieler Nicolas Höfler.

(dpa)