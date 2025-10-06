Freiburg-Kapitän Günter: «Haben uns sehr gut gefestigt»

Freiburgs Kapitän Christian Günter sieht den SC nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach auf einem guten Weg. «Wir haben uns sehr gut gefestigt nach den zwei Niederlagen zu Beginn», sagte der 32-Jährige. «Im Fußball geht das Lernen nie aus. Wir müssen immer weiter hart dran arbeiten und uns in den Dingen verbessern. Aber das Wichtigste ist Intensität. Das Wichtigste ist, dass wir fighten. Und das tun wir in den letzten Spielen und deswegen haben wir auch Punkte geholt.»

Freiburg hat die ersten beiden Bundesliga-Partien in dieser Saison verloren. Danach gab es in der Liga zwei Siege und zwei Unentschieden. Zudem holten die Breisgauer aus den ersten beiden Partien in der Europa League vier Punkte. Nach der Länderspielpause empfängt die Mannschaft von Trainer Julian Schuster Eintracht Frankfurt.