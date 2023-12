Bundesliga

08.12.2023

Freiburg mit schlechten Erinnerungen zu Wolfsburgern

Der Sport-Club will es beim VfL am Samstag wieder besser machen als Anfang des Jahres. Die durchwachsene Form der Wolfsburger in den vergangenen Wochen könnte für die Freiburger ein Mutmacher sein.

Mit schlechten Erinnerungen reist der SC Freiburg zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bei ihrem letzten Auftritt bei den Niedersachsen verloren die Badener im Januar mit 0:6. Diesmal wollen es die Schützlinge von Trainer Christian Streich wieder besser machen. Dass sie ihre kleine Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga mit dem 1:0 beim FSV Mainz 05 am vorigen Wochenende beendet haben, dürfte den Freiburgern Auftrieb geben. Die Wolfsburger holten aus den vergangenen sieben Liga-Partien nur vier Punkte, liegen in der unteren Tabellenhälfte und damit weiter hinter den eigenen Ansprüchen. Unter der Woche schieden sie bei Borussia Mönchengladbach aus dem DFB-Pokal aus. Spielplan SC Freiburg

