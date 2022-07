Freiburg-Neuzugang Gregoritsch rät Kalajdzic zu Wechsel

Der Österreicher Michael Gregoritsch rät seinem Nationalmannschaftskollegen Sasa Kalajdzic zu einem Weggang vom VfB Stuttgart.

Wolle der Premier-League-Club Manchester United den Angreifer des Fußball-Bundesligisten tatsächlich verpflichten, "dann soll er sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg machen und dort unterschreiben", sagte der Neuzugang des SC Freiburg dem Pay-TV-Sender Sky. Er glaube, die Chance, bei einem Topclub wie dem englischen Rekordmeister zu spielen, "wird nicht so oft kommen im Leben", meinte der Stürmer im Trainingslager des SC in Schruns. "Das muss er auf jeden Fall machen."

Sky hatte zuvor von einem Interesse aus Manchester an Kalajdzic berichtet. Aber auch andere Clubs aus der Premier League und der Bundesliga beschäftigen sich nach dpa-Informationen mit dem Angreifer. Der Vertrag des 25-Jährigen in Stuttgart läuft nur noch bis 30. Juni 2023. Um den Zwei-Meter-Mann ranken sich daher seit Wochen Wechselgerüchte, im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro. Kalajdzic hatte am Dienstag im Trainingslager des VfB im Allgäu erklärt, er könne sich aber auch einen Verbleib und eine Vertragsverlängerung bei den Schwaben vorstellen.

