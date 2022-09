Freiburg will nächsten Sieg - Eggestein zurück im Kader

Der SC Freiburg will seine makellose Auswärtsbilanz in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga beibehalten.

Die Badener streben bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den dritten Sieg im dritten Spiel in der Fremde an.

SC-Trainer Christian Streich warnte im Vorfeld vor den ambitionierten Leverkusenern, die mit drei Niederlagen gestartet sind, zuletzt in Mainz aber ihren ersten Sieg gefeiert haben. "Ich hoffe, dass wir gegen Leverkusen das Tempo aus ihrem Spiel nehmen können", sagte der 57-Jährige vor dem Duell mit dem Champions-League-Teilnehmer.

Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein kehrt zwei Wochen nach seinem Handgelenksbruch in den Freiburger Kader zurück. Ob der 25-Jährige auch in der Startelf stehen wird, ließ Streich offen.

(dpa)