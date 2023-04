Freiburger mit Respekt zu Werder: Gregoritsch-Ausfall droht

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat großen Respekt vor der Aufgabe in der Fußball-Bundesliga in Bremen, obwohl die Werderaner zuletzt fünfmal nacheinander nicht gewinnen konnten.

"Sie haben immer die Qualität zurückzukommen", sagte Streich zwei Tage vor dem Duell am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN). Unterstützt werden seine Worte von einer Statistik. Die Bremer konnten trotz zwischenzeitlichen Rückständen noch sechsmal punkten in dieser Saison.

Zudem warnte Streich vor den beiden Angreifern Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. Das Duo kommt zusammen auf 34 Scorerpunkte. "Da müssen wir ein Augenmerk draufhaben", sagte er.

Selbst müssen die Freiburger womöglich auf Stürmer Michael Gregoritsch verzichten. Der österreichische Nationalspieler klagt über Sprunggelenksprobleme. Abwehrspieler Manuel Gulde fällt mit einer Oberschenkelverletzung sicher aus. Er wird von Philipp Lienhart ersetzt.

Der Sport-Club wartet seit drei Liga-Spielen auf einen Sieg. Hoffnung macht die Bilanz gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Gegen diese Mannschaften hat Freiburg noch kein Spiel verloren. "Das wird ein sehr spannendes Spiel", sagte Streich. "Wenn wir Bälle erobern, brauchen wir gute Lösungen. Damit wir in ein gutes Umschaltspiel kommen. Wir wollen Bremen vor eine schwierige Aufgabe stellen, aber es wird ein Spiel auf Augenhöhe." Das sei in Bremen immer so, sagte der 57 Jahre alte Coach.

