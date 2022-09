Bundesliga

10.09.2022

Freiburger wollen Erfolgsserie gegen Gladbach fortsetzen

Nach vier Pflichtspiel-Siegen in Serie geht der SC Freiburg voller Selbstvertrauen in die Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Das 2:1 zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase gegen Karabach Agdam am Donnerstag hat einmal mehr gezeigt, dass die Badener in der Lage sind, auch enge Spiele für sich zu entscheiden. Gegen Gladbach erwartet SC-Trainer Christian Streich nun die nächste intensive und umkämpfte Partie. Die Bilanz dürfte den Freiburgern dabei durchaus Mut machen: Seit 20 Jahren hat die Borussia in der Fußball-Bundesliga nicht mehr im Breisgau gewonnen. Der Einsatz von SC-Verteidiger Manuel Gulde, der zuletzt mit Sprunggelenkproblemen zu kämpfen hatte, ist noch offen. Kader SC Freiburg

