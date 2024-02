Freiburgs Kampf gegen den Trend: SC empfängt Eintracht

Die Formkurven könnten kaum unterschiedlicher sein, wenn der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga heute (15.30 Uhr/DAZN) Eintracht Frankfurt empfängt.

Die Breisgauer gewannen nur eines der zurückliegenden sieben Pflichtspiele, die Eintracht verlor dagegen nur eines. Zudem hatte der Sport-Club zuletzt Probleme in der Offensive, erzielte in vier Partien nur zwei Treffer und keinen davon aus dem Spiel heraus.

Entscheidend wird unter anderem sein, wer mehr Kraftreserven übrighat. Denn Freiburg war am Donnerstag in der Europa League beim RC Lens im Einsatz und erkämpfte ein 0:0. Conference-League-Teilnehmer Frankfurt spielte in Belgien und trennte sich 2:2 von Royale Union Saint-Gilloise.

(dpa)