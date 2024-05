Freiburgs Trainer Streich lässt Bundesliga-Rückkehr offen

Der zum Saisonende vom SC Freiburg scheidende Trainer Christian Streich hat sich eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu einem späteren Zeitpunkt offen gehalten.

Er sei 29 Jahre Trainer und er könne nicht sagen, in einem halben Jahr sei dies oder das, sagte der 58-Jährige am Samstag vor dem Spiel seiner Freiburger beim 1. FC Köln beim TV-Sender Sky. "Ich weiß überhaupt nicht, was kommt. Es kommt ein völlig anderes Leben erstmal jetzt. Deshalb kann ich keine Prognose starten. Aber ich habe nichts ausgeschlossen, weil ich auch nichts ausschließen kann, weil alles passieren kann", sagte Streich.

Der frühere Bundesliga-Spieler ist seit 2012 Trainer des SC Freiburg. Im März hatte er bekannt gegeben, dass er nach dieser Spielzeit als Trainer zurücktritt und sich erstmal eine Auszeit nehmen will. Sein Nachfolger wird der 39 Jahre alte Julian Schuster.

(dpa)