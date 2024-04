Friedrichshafen kann in eigener Halle Volleyball-Titel holen

Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen will sich in eigener Halle den 14.

Meistertitel der Club-Geschichte sichern. Mit einem Sieg gegen den Rivalen und Seriensieger BR Volleys am Dienstagabend (19.00 Uhr/Dyn) würden die Häfler die Finalserie um die deutsche Meisterschaft 3:1 gewinnen. Siegen die Gäste, kommt es am Sonntag in Berlin zum entscheidenden fünften Spiel. In der Serie geht es auch darum, wer alleiniger Rekordmeister wird: Aktuell haben beide Clubs 13 Titel gewonnen.

Friedrichshafen hatte überraschend die ersten beiden Spiele für sich entschieden. Am Samstag verkürzten die Berliner, die zuletzt sieben Meisterschaften in Serie feierten, auf 1:2. Es ist das ewige Duell des deutschen Volleyballs: Zum elften Mal in Folge treffen die Mannschaften im Finale aufeinander. Seit 1997 gab es keinen anderen Meister.

(dpa)