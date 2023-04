"Guten Job": Vfb-Trainer Hoeneß bei Torwartfrage zufrieden

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart sieht vor dem Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga keinen Grund, die Torhüterfrage neu zu überdenken.

"Fabi macht einen guten Job. Da gibt es für mich jetzt keinen Grund, etwas zu ändern", sagte der 40-Jährige vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über Stammkeeper Fabian Bredlow. Der 28-Jährige hatte unter Hoeneß' Vorgänger Bruno Labbadia den drei Jahre jüngeren Florian Müller als Nummer eins verdrängt - und der neue VfB-Coach seitdem an der Hierarchie im Tor festgehalten.

"Flo macht auch einen guten Job - im Training und in der Kabine", sagte Hoeneß über den degradierten Müller. "Das ist das, was wir brauchen: sein Ego nicht in den Vordergrund zu stellen. Das habe ich ihm genau so gesagt." Der VfB kämpft wie in der vergangenen Saison um den Ligaverbleib und liegt vor dem fünftletzten Spieltag in der Tabelle auf dem Relegationsrang 16.

