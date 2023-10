Heidenheim beschließt siebten Bundesliga-Spieltag

Nach zwei Siegen in den vergangenen drei Spielen reist der 1.

FC Heidenheim selbstbewusst zur Partie bei Eintracht Frankfurt. Er erwarte ein intensives Duell, sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Abschluss des 7. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/ DAZN). Die Frankfurter sind defensivstark und kassierten in dieser Saison erst fünf Liga-Gegentore. Doch auch für seinen eigenen Torhüter Kevin Müller hatte Schmidt am Freitag viel Lob übrig. Der 32-Jährige habe "großen Anteil" daran gehabt, dass Aufsteiger Heidenheim gegen Union Berlin (1:0) zuletzt erstmals in der Bundesliga zu Null gespielt hat, erklärte der Coach.

(dpa)